Hadházy Ákos kemény kijelentést tett

„Ha a Csárdi által említett bizonyíték valós, az egy újabb érv amellett, hogy Vitézy Dávidnak akkor sincs helye a magyar politikában, ha egyébként elhivatott, független és szakértő közlekedési szakpolitikusnak számít” – írta hétfő reggeli Facebook-posztjában Hadházy Ákos, Zugló független országgyűlési képviselje.

A korrupcióellenes munkájárók is ismert politikus felelevenítette, hogy Csárdi Antal azért lépett ki az LMP-ből, mert állítása szerint olyan bizonyítékot látott, amely szerint Ungár Péter, Vitézy Dávid és Rogán Antal már jóval Vitézy főpolgármesteri jelölésének bejelentése előtt tárgyaltak a kampány részleteiről.

Hadházy Ákos szerint azzal, hogy Csárdi Antal nem csak a pártjából lép ki, hanem a frakcióból is, így lemond a frakcióvezető-helyettesi pozíciójáról és ezzel együtt járó plusz fizetésről is, „egyrészt megerősíti, hogy ő tisztességes, de sajnos megerősíti azt is, hogy az általa látott bizonyíték a Rogán-Vitézy-Ungár tárgyalásokról tényleg komoly lehet.”

„Ungár és a Fidesz szoros együttműködése nem újdonság (elég a miniszterelnök horvátországi nyaralására gondolni), de a konkrét ügyben eddig nem volt bizonyíték rá” – tette hozzá. Az említett ügyről bővebben itt olvashat:

Vitézy Dávid ügyében Hadházy Ákos azt is leírta: Vitézy minden jel szerint választási csalás részese volt, amikor hamis bizonyítékokat prezentált a főpolgármester-választás eredményének újraszámolásáért.