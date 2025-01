Hadházy Ákost elszomorította Magyar Péter az előrehozott választás bedobásával

Magyar Péter szilveszter éjfélkor elmondott beszédében szólította fel a kormányt arra, hogy írjon ki előrehozott választást. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő három „szomorú megjegyzést” fűz a felvetéshez csütörtök reggeli Facebook-posztjában.

„Jelen körülmények között előrehozott választás csak akkor lehet, ha a Fidesz úgy érzi, az az ő érdekében áll. Elméletileg előállhatna akár ilyen helyzet is, az előrehozott választás a hatalom érdekét is szolgálhatja: ha azt méri, úgy számol, hogy most még nyerne, de félő, hogy a következő másfél évben az ellenzék megerősödne”