„Hamarosan minden kiderül” a Rákos-Dubaj szerződéséről? Karácsony Gergely megint nekimegy az állami vagyonkezelőnek

Bejegyzése szerint 2023-ban az állami vagyonkezelő hazai és külföldi ingatlanberuházóktól is koncepcióterveket kért a Rákosrendezőre, mindezt állítólag annak érdekében, hogy előkészítse a terület hasznosítására kiírandó nyílt, nemzetközi pályázatot.

A főpolgármester szerint „nagy kétségbeesésükben beindult a fideszes Megafon-kommandó, hiába buktak le a minden elemében hazug, orosz módszertan szerint eltervezett 'pancsersztorijukkal', a kamu Városháza-üggyel, most megint ilyesmivel próbálkoznak”.

minden olyan dokumentumot, tényt és adatot, ami megmagyarázza, hogyan lett volna a nyílt pályázatból az évszázad legnagyobb kormányzati ingatlanmutyija, ha Budapest be nem avatkozik..."

„Hogyan lett egy nyílt, nemzetközi versenypályázatból bűzölgő kormányzati mutyi Rákosrendezőn? Ez is kiderül hamarosan...”

A Rákosrendezőre korábban kiírni tervezett versenypályázat dokumentummainak nyilvánosságra hozatala érdekében adatigényléssel fordul a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez (MNV) Karácsony Gergely főpolgármester, aki ezt csütörtökön a Facebook-oldalán jelentette be.

Korábban az állam is nyílt pályázatot akart a Rákosrendezőn, aztán történt valami. Karácsony Gergely nagyon szeretné tudni, hogy mi.

