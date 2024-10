Hódmezővásárhely úgy döntött: megakadályozza, hogy egy újabb magyar kastélyt lopjanak el

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Márki-Zay Péter (Mindenki Magyarországa Mozgalom) polgármester a vita során úgy fogalmazott, a nemzeti kincseket köztulajdonban kell tartani. Az önkormányzat ezért nyújt be pályázatot – a jelenleg meghirdetettek közül - a Hódmezővásárhelyhez földrajzilag legközelebb álló kastély tulajdonjogának megszerzésére. A politikus kifejtette, az épületet korábban már felújították, de a teljes rekonstrukcióhoz még további munkálatokra lesz szükség, ez azonban az önkormányzatnak nem jelentene vállalhatatlanul nagy terhet. A kastély évente 250 millió forintos működési költsége kitermelhető, az épület gazdaságosan üzemeltethető lenne – mondta.

Pályázatot nyújt be a hódmezővásárhelyi önkormányzat a Wenckheim-kastély tulajdonjogának megszerzésére – döntött keddi ülésén a város közgyűlése. A pályázat benyújtását a név szerinti szavazáson az Mindenki Magyarországa Mozgalom képviselői – egy tartózkodás mellett – támogatták, a Fidesz-KDNP képviselői nemmel szavaztak – jelentette az MTI.

