Itt az első reakció Orbán Viktor sajtótájékozatójára

A Jobbik üdvözli, hogy Orbán Viktor nem szeretne vendégmunkásországot csinálni hazánkból, csak az az egy probléma van ezzel, hogy késő ezen filozofálni, ugyanis a kormány hathatós közreműködésével már most migránsmunkás ország vagyunk.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!