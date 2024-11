Jön a Kormányinfó – kövesse velünk percről percre!

A mai Kormányinfón szóba kerülhet, hogy a nemzeti konzultációt országjáró kampány övezi, tehát mondhatni, hogy a Fidesz már most választási kampányba fogott, hiába van messze még 2026. De téma lehet még Donald Trump győzelme után Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolata, a Magyar Péter által Watergate lehallgatási botránynak nevezett ügy, amit már a határon túl is ismernek, az Erasmus-pénzek helyzete, a CSOK változó feltételei, de még számos más dologról is szó eshet.

Ismét Kormányinfó

Fotó: MTI

