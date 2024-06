Karácsony Gergely hajszállal nyerete a főpolgármester-választást

A Választási Iroda adatai szerint, teljes feldolgozottság után Karácsony Gergely, a DK–MSZP–Párbeszéd és a Momentum jelöltje nyerte a főpolgármester-választást.

Karácsony Gergely már a szavazás lezárása előtt is mosolygott

Fotó: Facebook/Karácsony Gergely

Az eredmény:

Karácsony Gergely: 47,53 százalék (371 467 szavazat),

Vitézy Dávid: 47,49 százalék (371 143 szavazat),

Grundtner András: 4,98 százalék (38 943 szavazat).

A különbség Karácsony Gergely javára mindössze 324 szavazat és 24589 érvénytelen szavazatot is találtak. Karácsony előnye 0,04 százalék. A Választási Iroda azt is jelzi, hogy az eredmény nem jogerős. Korábban Vitézy Dávid már a végső eredmény előtt kijelentette, hogy újraszámolást kér.

A HVG helyszíni tudósítója úgy értékelte Karácsony Gergely eredményekről szóló bejelentését, hogy győzelmi beszédet tartott a főpolgármester. Szerinte egy fáradt, de bizakodó Karácsony Gergelyt lehetett látni a színpadon. Vitézy Dávidra továbbra is a Fidesz trójai falovaként hivatkozott és a beszédéből az is kiderült, hogy a Vitézy által felvetett szavazatújraszámlálást is csupán egy leküzdendő problémának tartja.

A Telex kiemeli, hogy választási eljárásról szóló törvény szerint Vitézy kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértése miatt nyújthat be konkrét választási iroda konkrét tevékenységével kapcsolatban, vagy konkrét szavazatszámláló bizottság konkrét tevékenysége és döntése ellen.

A választási bizottságnak a jogszabály szerint a benyújtott kifogást érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítania, ha az nem tartalmazza a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait. Tehát ha Vitézy Dávid újraszámlálást akar, meg kell jelölnie, hol, melyik körzetben pontosan milyen törvénysértésről tud, és csatolnia kell az ehhez tartozó bizonyítékait is.