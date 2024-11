Karácsony Gergely: Még Jézus Krisztust is leszavaznák?

Elfogadott szervezeti és működési szabályzat (szmsz) híján az új Fővárosi Közgyűlésben a városatyák már a második ülés elején is másfél órát csak arról vitatkoztak, hogy mi legyen a szavazás menete – számol be az Én Budapestem a szerdai maratoni ülésről. A következő vitapont az volt, hogy az szmsz indítványához beérkezett módosító javaslatokról kell-e szavazni akkor is, ha azt a főpolgármester nem támogatja. Ezt a hetek óta húzódó vitát a Kormányhivatal zárta le azzal, hogy igen.

Karácsony Gergely főpolgármester közölte, ennek megfelelően be is fogadott módosító indítványokat.

Karácsony Gergely feltételekkel, de vállalja a Budapestinfó rendszeres megtartását

Fotó: MTI / Koszticsák Szilárd

Így a főpolgármester befogadta az antikorrupciós szoba felállításáról szóló fideszes előterjesztést.

Karácsony Gergely – aki egyébként bizonyos feltételekkel vállalta, hogy rendszeresen Budapestinfót tart – nevetségesnek tartotta, hogy szmsz-ben szabályozzák ezt a sajtótájékoztatót.

A Tisza javaslatot tett Metropolisz néven egy olyan rendszeresen, kéthavonta működő információs, konzultatív fórum létrehozására, ahol a főváros, a kerületek és az agglomeráció települései megvitathatják közös problémáikat.

Az Én Budapestem tudósítása szerint az szmsz-szel kapcsolatban a Tisza megköszönte a rugalmasságot, ám Bujdosó Andrea elmondása szerint még mindig nehezményezik, hogy Karácsony Gergely a cégvezetők kinevezési jogát nem adja át. Vitézy Dávid is köszönettel kezdte, mint mondta, voltak érdemi egyeztetések, és fejlődött az anyag. Szentkirályi Alexandra, a Fidesz frakcióvezetője viszont azt mondta, ez az szmsz még mindig nem az, amit jó szívvel tudnának támogatni.

Összességében leszavazták a fideszes javaslatot a bizottságok számának négyről kettőre csökkentésére, valamint a kötelező Budapestinfó megtartásáról szóló módosítót és a Tisza által javasolt hétfői közgyűlési ülésnapot. Ugyanakkor támogatták a Metropolisz Kerekasztal létrehozását.

Az szmsz-t azonban három szavazat híján nem tudták megszavazni, így Budapestnek továbbra sincs egy főpolgármester-helyettese sem.

Szintén gondok voltak a személyi előterjesztésekkel. A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. (BFVK) igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak, a Budapesti Közlekedési Zrt. (BKV) igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak, a Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) igazgatósági és felügyelőbizottsági tagjainak megbízatása legkésőbb november 15-én lejár, és a társaságok törvényes működéséhez elengedhetetlen az erre vonatkozó személyi döntések meghozatala. Karácsony Gergely igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok számának csökkentésére tett javaslatot, ami 130 millió megtakarítást jelentett volna Budapest kasszájának. A javaslatok azonban nem kapták meg a kellő támogatást, ezért azokat a főpolgármester visszavonta.

„Nekem az a benyomásom, ha Jézus Krisztust terjeszteném föl, őt is leszavaznák”

– jegyezte meg Budapest első embere.

Konszenzus a lakhatási válság ellen

A főpolgármester a közgyűlés elé vitte a lakhatási válság kezelésére vonatkozó javaslatcsomagját is: ennek részeként a főváros felkéri a kormányt, hogy gondoskodjon az Európai Unió strukturális alapjaiból finanszírozott fővárosi lakhatási programok felhívásainak közzétételéről.

Arra is kérte a kabinetet, hogy biztosítson az önkormányzatok számára tőketámogatást és kedvezményes hitelforrást az önkormányzati bérlakás-szektor bővítésére és segítse a budapesti energiahatékonysági lakásfelújítási programot.

Szintén a csomag része, hogy megelőzzék lakások turisztikai célú hasznosításának a további budapesti terjedését, és szeretnék elérni a hosszú távra kiadott lakásoknál a kedvezményes átalányadózást és személyijövedelemadó-mentességet.

Az előterjesztésben arra is javaslatot tett Karácsony, hogy a kormány biztosítsa, az állami tulajdonú fővárosi rozsdaövezetek beépítésekor az épülő lakások legalább felerészben köztulajdonú, megfizethető bérlakások legyenek.

Ezeket az előterjesztéseket a Fővárosi közgyűlés támogatta.

A Fővárosi Önkormányzat főigazgatója, Kiss Ambrus korábbi főpolgármester-helyettes a közelmúltban lapcsoportunk Klasszis Klub Live című podcastjának vendége volt, ahol a lakhatási válság elleni lépéseikről is hosszan beszélgettünk.

Vitézy Dávid „nyolc boldogsága”

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője, Vitézy Dávid korábbi főpolgármester-jelölt arról számolt be közösségimédia-oldalán, mind a nyolc előterjesztését elfogadta a Fővárosi Közgyűlés. (Ezek közül a BKK intézményes megerősítése és a lakhatási válsággal kapcsolatos elképzelések a korábbi napirendi pontok között szerepeltek.) Így

elvi döntés született arról, hogy hétvégén és ünnepnapok előtt éjfél után is járjon a metró;

a kutyák és a biciklik után a bérleteseknek nem kell plusz jegyet váltani a BKK járatain;

a köztéri kukák mellé nyugat-európai mintára külön tárolókat helyeznek el a visszaváltható palackoknak;

elutasítják a HÉV-járatritkítást;

nemet mondanak a Közlekedési és a Természettudományi Múzeum Debrecenbe kötöztetésére, és szorgalmazzák az Iparművészeti Múzeum felújítását;

ragaszkodnak a közösségi közlekedésben integrált reptéri vasút tervéhez.

A Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője megköszönte a képviselőknek a támogatást, és megjegyezte, ma egy versengő demokráciára legjobban a Fővárosi Közgyűlés hasonlít. A korábbi főpolgármester-jelölt kifejtette, ennek örülni kell, még ha ez több vitával és hosszabb ülésekkel is jár.

