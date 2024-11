Karácsony Gergely megnevezett két jelöltet a főpolgármester-helyettesi posztokra

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

A Klasszis Klub Live 4. évfolyamának 63. adását most meg-, illetve visszanézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Kapcsolódó cikk Vitézy Dávid: Lázár János akkor se szerette volna meg Budapestet, ha én lettem volna a főpolgármester A Klasszis Klub Live 4. évfolyamának 63. adását most meg-, illetve visszanézheti, vagy a Klasszis Podcast-csatornán meghallgathatja.

Nemrégiben mindkét, most megnevezett személy lapunk Klasszis Klub Live-jának vendége volt, a Kiss Ambrussal, illetve Vitézy Dáviddal folytatott beszélgetések itt hallgathatók meg:

Mivel a főpolgármesterrel együtt 33 fős Fővárosi közgyűlésben 10-10 mandátuma van a Tisza Pártnak és a Fidesznek is, így legalább az egyik nagy frakciónak a hozzájárulása szükséges a közgyűlési többség megszerzéséhez, így a szervezeti és működési szabályzat elfogadásához, illetve a főpolgármester-helyettesek megválasztásához is.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!