Kinevezték Ukrajna új budapesti nagykövetét

Kapcsolódó cikk Ukrajna leendő magyar nagykövete: "Mindenkire hatással van az állandó félelem" Sándor Fegyir, aki hónapok óta vár arra, hogy Ukrajna magyarországi nagykövete lehessen, most interjút adott.

„Szívből gratulálok a kinevezéséhez!” – teszi hozzá Rácz, aki szerint nem lesz könnyű dolga, több okból sem... de egészen biztos benne, hogy itt is megállja majd a helyét.

Az a fotója tette országosan ismertté – Ukrajnában is és nálunk is – , amelyen a lövészárokból tart órát a hallgatóinak egy okostelefon segítségével.

Sándor Fegyir eredetileg filozófus, szociológus, egyetemi oktató és turisztikai szakember, aki a nagyléptékű háború kitörésekor, bár 46 éves volt már, önként jelentkezett az ukrán haderőbe, konkrétan az invázió napján. Egysége, a 101. önálló területvédelmi dandár 68. zászlóalja, a „Kárpátaljai Sárkányok” részt vett többek között Herszon megye nyugati részének felszabadításában és a keleti front több szakaszán is harcoltak.

Hivatalosan is kinevezték Sándor Fegyirt Ukrajna új budapesti nagykövetének.

