Kocsis Máté belelendült: átlátszó, nívótlan, csúfos befejezés

„Azt a mantrát, amit ezerszer elmondatott az itthoni fizetett újságíróival és politikusaival, megbízatása végén saját maga is elmondta. Ne haragudjon, ez szánalmas. Reméljük, többet nem hallunk magáról sehonnan a világból! Ön szégyent hozott az amerikai diplomáciára, és legvégén saját magára is. Csúfos befejezés ez. Amilyet érdemel.

Posztját talán ennél is keményebb szavakkal zárta:

„Ha igaz lenne, amit tegnap önhatalmúlag mondott Rogán Antalról, akkor szükséges lenne megkérdeznem, hogy mindez – 4 év itt tartózkodás után – csak néhány nappal az ön távozása előtt derült ki / jutott eszébe?Nagykövet úr! Mifelénk ezt úgy mondják: átlátszó. Amit mondott csak egy nívótlan, sértett vagdalkozás, ami méltatlan egy világhatalom diplomáciai képviselőjéhez” – fogalmazott posztjában Kocsis Máté, aki szerint Pressman megpróbálta a személyes, és az amerikai „deep state” által elvárt liberális világnézetét implementálni „a mi országunkba, megpróbált kormányt váltani, ami viszont kizárólag a magyar emberek joga. Ennek érdekében vacsorákat, pártokat, tüntetéseket szervezett, finanszírozott. Kevert-kavart (mifelénk így mondják). Lássuk be, nem túl nagy sikerrel, annak ellenére, hogy ön nem tehetségtelen ember.”

