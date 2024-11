Kövér László elutazik, nem találja ki, hogy hová!

Kövér László házelnök egyhetes látogatásra kapott meghívást Kínába, ahová az Országgyűlés elnöke egy delegációval érkezik – írta meg a CCTV+ kínai hírügynökség alapján az Index.

Legutóbb Törökországban tett hivatalos látogatást a házelnök, amikor a Török Nagy Nemzetgyűlés labdarúgócsapatával csapott össze az Országgyűlés Ankarában. Kövér László kijelentette, hogy a labdarúgás a magyar kultúra része, azonban a házigazdák 2–0-ra verték meg a magyar Országgyűlés csapatát.

