Közel 90 milliós ráncfelvarráson esik át a Turul-szobor

Az is a hétfő esti Magyar Közlönyben olvasható, hogy a kormány ez év végéig kivezeti a tőzsdéről a kárpótlási jegyeket, és megszünteti a magyar állam és az Erste Bank Hungary Rt. 2004-ben kötött megbízási, valamint számlavezetési és letétkezelési szerződéseket.

Arról is döntött a kormány, hogy Nagy István agrárminiszter vizsgálja meg, kaphat-e az EU Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből beruházási támogatást „egyedi fejlesztési terveinek megvalósítása érdekében” az Élelmiszeripar Bajnokai Programban résztvevőként kijelölt szarvasi Galliicoop Pulykafeldolgozó Zrt., amely Mészáros Lőrinc cégbirodalmának része.

Igaz, nem a budapestit, hanem a tatabányai. A Magyar Közlöny legfrissebb számából más érdekességek is kiderültek.

