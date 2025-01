Lassan nemhogy kétszer, de már egyszer sem csönget a postás

„Programozott” leépítés kezdődött a Magyar Postánál, mert az állami cég nem szeretne csoportos létszámleépítést bejelenteni – írja a 24.hu. A portál egyik, eddig ott dolgozott olvasója arról tájékoztatta a lapot, hogy a vállalat teljesítményének csökkenéséhez igazítják az elbocsátásokat, amelyek folyamatosan zajlanak, és számos munkakört érinthetnek.

Az informátor szerint

kampányszerű, elaprózott elbocsátásokat kezdeményeztek tavaly novembertől 2025. január végéig,

a létszámcsökkentés területenként néhány embert érint, de összességében egy nagyobb dolgozói állományra terjed ki,

meghatároztak egy célszámot arról, hogy hány embert kell elküldeni apránként,

a cég azért így szervezi a leépítést, hogy ne kelljen csoportos létszámleépítést bejelenteni,

egyfajta „premizálást” vezetettek be arra, hogy ha valakit elküldenek, akkor az állományban maradó dolgozók a fizetése valamekkora hányadát megkapják pluszpénzként, elosztva, persze cserébe az elküldött ember munkáját is el kell végezniük.

Neki vajon meddig lesz munkája?

Fotó: MTI / Balogh Zoltán

A lap megkeresésére a Magyar Posta azt írta, ez év elején nem terveznek elbocsátásokat, valamint fontosnak tartották megjegyezni: a társaság azon dolgozik, hogy az ügyféligényeket maradéktalanul kielégítő szolgáltatásokat nyújtson továbbra is. Emlékeztetnek arra is, Balczó Barnabás elnök-vezérigazgató interjút is adott a Világgazdaságnak, ám – mutat rá a 24.hu – abban nem szerepeltek a programozott leépítésről információk. Sőt, a kis posták megszüntetésével összefüggésben írták, hogy az átalakulás alapvetően nem jár elbocsátással. A Magyar Posta január végén távozó első embere viszont azt elárulta, a létszám az elmúlt két évben mintegy négyezerrel csökkent, és ez lehetőséget adott arra, hogy javítsanak a munkakörülményeken, és növeljék a béreket.

A portál megkeresésére Pfeiffer Tamás, a Postások Független Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke megerősítette, a postahivatalok megszüntetésével összefüggésben kezdeményezik a létszámleépítéseket.