Lázár János Egerben járt: meglepetésszerű fejlesztések esnek a város nyakába

Szó volt arról is, hogy az egri ipari park nem tud fogadni további vállalkozásokat, ezért megvizsgálják, hogy azt a 10 hektáros területet, amellyel a MÁV rendelkezik itt, miként tudná átvenni a város. A Makovecz Imre tervezte uszoda fenntartási költsége évi 300 millió forint. Lázár János azt mondta, készen állnak annak megvizsgálására, hogy ezt „mint Makovecz-féle építési örökséget” átveszi az állam. A létesítmény jelenleg rossz állapotban van, mert a Makovecz-épületek különleges gondoskodást és odafigyelést igényelnek, ami az elmúlt években elmaradt" – tette hozzá a miniszter.

Kitért arra, hogy a helyi és a helyközi közlekedésben is komoly változásokat terveznek, mert a Volán 10 évre megkapja a közúti autóbuszos szolgáltatás lehetőségét, és ez az egész autóbuszos park felújítását is biztosítja majd.

A jelenlegi, a várost átszelő 25-ös utat 2025-ben, a városba vezető négy utat – az Egerbakta, a Noszvaj, az Andornaktálya és az Egerszalók felől érkezőt – pedig 2026-ban felújítják. A miniszter bejelentette a vasúti pálya korszerűsítését is: 135 milliárd forintba kerül a Füzesabony és Eger, illetve a Hatvan és Füzesabony közötti szakasz felújítása, ami körülbelül 20 perc menetidő-csökkenést jelent majd az Eger-Budapest relációban.

Elmondta, hogy a 25-ös elkerülő út építése is megkezdődhet, ez 16,5 kilométer hosszú lesz, és 100 milliárd forintba kerül. Megszületett a konszenzus a keleti oldalról, a lakóövezettől minél távolabbi útvezetésről, megvan a környezetvédelmi engedély is ez év június 21-étől.

„Eger önkormányzata és a kormány egy új, 10 éves együttműködési megállapodást köt az egri vár fejlesztésére, ennek első lépéseként a tárca egymilliárd forintot biztosít már most december 31-ig, hogy a vár fejlesztését újra tudják kezdeni” – jelentette be a miniszter.

Az idegenforgalom fejlesztését szolgálja az egri vár felújítása is, amely az előző vezetés idején abbamaradt – folytatta.

Lázár János kitért arra is, hogy Eger a magyarországi turizmus egyik legfontosabb célpontja, a város mégis az iparűzésiadó-bevételből él, amely zömmel az ottani autóipari vállalatoktól érkezik. Meg kell teremteni annak feltételeit, hogy a turizmus is hozzájáruljon az egriek jobb megélhetéséhez – hangoztatta.

Kijelentette, az északkelet-magyarországi régió számára egy nagy volumenű útfelújítási programot indítanak: az M3-as autópálya újjáépítését. A miniszter elmondta: az autópályát az elkövetkező években a kormány – a kezelőjével konzorciumban – teljes egészében újjáépítteti. A jelenleg is folyó felújítások elsődleges célja a balesetveszély elhárítása, hiszen az M3-as rendkívül rossz állapotban van.

Több fejlesztést is bejelentett Lázár János építési és közlekedési miniszter csütörtökön Egerben, miután munkaértekezleten tárgyalt a város új polgármesterével, Vágner Ákossal. A tárcavezető a megbeszélést követő sajtótájékoztatón beszélt az M3-as autópálya megújításáról, az egri vár felújításának folytatásáról és vasúti pályaszakaszok korszerűsítéséről is.

