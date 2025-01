Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A leendő TISZA-kormány egyik legsürgetőbb feladata, az Orbánék által okozott megélhetési válság enyhítése. Azonnal 5 százalékra csökkentjük a zöldségek és gyümölcsök áfakulcsát. Majd az egészséges és később minden alapélelmiszer áfáját. Szigorú ellenőrzéseket vezetünk be, hogy a kereskedők ne tudják lenyelni az árkülönbözetet. Emellett a TISZA több, az élelmiszereket terhelő adó csökkentését, illetőleg kivezetését is tervezi

