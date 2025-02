Magyar Péter a független médiát is ostorozza

Ma egy éve rúgta be az ajtót a Tisza Párt elnöke. Most ismét a Partizánnak adott interjút.

A Tisza Párt vezetője, Magyar Péter kedden a független Partizán vendége volt, ahol Gulyás Márton egyebek mellett rákérdezett arra is, hogy elkövetett-e bennfentes kereskedést a tőzsdén. Ez az állítás egy kiszivárgott hangfelvételen hangzott el volt barátnője, Vogel Evelin részéről, bár konkrét bizonyítékot nem mellékelt hozzá. Magyar Péter határozottan visszautasította a vádat, mondván, hogy ilyen nem történt. A téma azonban tovább gyűrűzött: csütörtökön az Index – amely Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik – újabb állításokat hozott nyilvánosságra az ügyben.

„Mi is volt a sokadik mesterterv, amit Rogánék kifőztek a Karmelita boszorkánykonyhájában?” — kérdezi felvezetésként.

