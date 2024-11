Magyar Péter kitálalt: a kormány a titkosszolgálatokat is beveti a Tisza Párt ellen

Rendkívüli sajtótájékoztatót hirdetett vasárnap délutánra Magyar Péter, ígérete szerint a rendszerváltás óta eltelt időszak legnagyobb politikai botrányáról. A Tisza Párt elnöke azzal kezdte a hvg összefoglalója szerint, hogy “a magyar Watergate-botrányról” lesz szó, és emlékeztetett, az a lehallgatási botrány megrengette Amerikát és az elnök lemondásához vezetett.

Az elnök utalt rá, hogy a mostani botrányban a titkosszolgálatok és a hivatalosak mellett magán-titkosszolgálatok is érintettek lehettek.

- fogalmazott Magyar Péter.

Magyar szerint Vogel Evelin (a volt barátnője) – aki állítása szerint Kubatovéktól egy lakást és havi ötmillió forintot is kapott – egy, a párt körül segítő barátjukat is megkereste zsarolási szándékkal, de az ismerős erről a találkozóról hangfelvételt készített. Ezután Magyar lejátszotta a fenti, pár másodperces felvétellel beharangozott hosszabb felvételt a tiszás ismerős és Vogel Evelin között, amely felvételen Vogel 30 millió forintot követel. Ezen az hallható, hogy Vogel azt mondja, elege van, “felborítom ezt az egészet”.

Magyar Péter nem fél.

Fotó: Roland Allain/Európai Parlament

Magyar azt mondta, amikor megtudták, hogy Vogel Evelin megállapodott a Fidesszel és 11 órányi felvétel átadását ígérte nekik, találkoztak vele, és Magyar jelezte neki, hogy feljelentést fog tenni ellene. Eddig nem tett, de hétfőn megteszi – ígérte.

Eddig két, hozzám közel álló hölggyel készített lejárató videókat a Fidesz lejárató médiája, most őket Vertán György személye köti össze, aki Kubatov Gábor intéző embere. A Tigra és a Damit nevű cégeket tulajdonló Vertán évek óta sorra nyeri a kormányzati állami informatikai megbízásokat, az ő cége üzemelteti a Fidesz weboldalát is. Mindkét, általam korábban ismert hölgy Vertán Györgytől kap havi apanázst, Vogel Evelinnek pedig egy lakást is biztosított Vertán egyik cége