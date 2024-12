Magyar Péter Lévai Anikónak: „Lehet, hogy az eltűnt ajándékokat már újracsomagoltad?”

„Lehet, hogy ma éppen Lévai Anikó, a miniszterelnök felesége viszi ki ezeket az ajándékokat átcsomagolva egy másik gyermekotthonba. Innen is üdvözlöm a miniszterelnök feleségét, aki tizenx éve jótékonysági nagykövete az Ökumenikus Segélyszervezetnek.Kedves Anikó! Mit szólsz ilyenkor, amikor a férjed utasítására elvitetik az ajándékokat a gyermekotthonból három nappal Szenteste előtt?”

„Sokat nem nézek ki ezekből az emberekből, és már nagyon sok mélypontot ütött meg az Orbán-kormány, és azt hiszem, hogy ami tegnap történt, és amit most hallottunk az újabb mélypont. Egy órával a távozásunk után ugyanis az SZGYF emberei (Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) elvitték azokat az ajándékokat, amiket mi vittünk, de nem tudunk róla, hogy hová vihették” – mondta Magyar Péter.

Magyar Péter a Facebookon jelentkezett be egy nappal azután, hogy vitába keveredett Fülöp Attilával. A Tisza Párt vezetője egy könyvbemutatóval egybekötött dedikálás helyszínéről, a budapesti Kecskeméti utcából:

A Tisza Párt vezére pénteken az óbudai Szilágyi Erzsébet gyerekotthonba szeretett volna ajándékokat vinni, de oda sem engedték be a politikust. Péntek reggel az óbudai Szilágyi Erzsébet gyerekotthonhoz ment Magyar Péter, hogy átadja a Tisza Párt gyerekeknek szánt adományait. A bejárat előtt Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár fogadta, és nem engedte be az intézménybe.

