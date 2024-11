Magyar Péter sokkoló képekkel üzent Orbán Viktornak

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Miniszterelnök úr, csatlakozzon hozzám, mutassuk be együtt a magyaroknak, hogy milyen körülmények között kénytelenek élni a súlyosan traumatizált kisgyerekek az önök kormányzásának 14. évében!

Bejegyzésében a pártelnök felszólította Orbán Viktort, hogy utasítsa a belügyminisztert, hogy oldja fel kitiltását a gyermekvédelmi intézményekből. Magyar Péter emellett egy kéréssel is fordult a kormányfő felé, úgy fogalmazott:

rohadó, szétvert helyiségek, lelakatolt hűtőszekrény. A kertkapun pedig egy fényes lánc és lakat látható, amit állítólag már az én távoltartásomra szereztek be.

A Tisza Párt elnöke újabb gyermekotthonokból származó képeket mutatott be.

