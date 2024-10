Magyar Péter szerint a Fidesz becsapta a magyar népet

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Hozzátette: nem Európa legmagasabb inflációja és áfakulcsa lesz Magyarországon, hanem felelős gazdálkodás és az egészséges élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése. Úgy folytatta, megemelik a családi pótlék összegét, és segíteni fogják az időseket is, az uniós forrásokat a magyar családi gazdaságok és agrárgazdaságok fejlesztésére fordítják, nem az "Orbán-klán oligarcháinak" vagyonát fogják gyarapítani, elfogadják a szükséges korrupcióellenes intézkedéseket, csatlakoznak az Európai Unió Ügyészségéhez, és hazahozzák a magyar embereknek járó uniós forrásokat. "Miközben az Orbán-kormány szuverenitásról és magyar érdekekről hazudik, olyan messze van ezektől, mint a hazaszeretet a hazaárulástól" - fogalmazott Magyar Péter.

Magyar Péter a pártja által eljuttatott közleményben azt írta, "elég volt! Eddig és ne tovább! 1956 története most a mi történetünk!". Hangsúlyozta, hogy a magyarok szabadságszerető emberek és hazaszerető kormányra vágynak. Egy "hazaszerető Tisza-kormány" alatt nem lesz hárommillió létminimum alatt élő honfitársunk; nem hagyják magára a magyar vidéket; nem bezárják a vidéki szülészeteket, hanem felújítják; nem leépítik az állami egészségügyet és oktatást, hanem fejlesztik; nem elüldözik a fiatalokat, hanem hazacsábítják őket Nyugat-Európából - sorolta a politikus.

