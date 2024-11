Megtalálták Magyar Péter volt barátnőjét, egyetlen mondatot húztak ki belőle

Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője nyitott ajtót a Népszava munkatársának hétfő délelőtt abban a Parlamenthez közeli, belvárosi lakásban, ami egy kormányközeli nagyvállalkozó, Vertán György tulajdonában van. Vogel Evelin mindössze annyit mondott:

„Ha eljön az ideje, mindent elmondok.”

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke vasárnap arról beszélt: miután volt barátnője, Vogel Evelin hiába próbálta zsarolni őket titokban készült hangfelvételekkel, a Fidesszel kötött alkut, ennek része volt, hogy a kormányközeli sajtónak adott interjúban próbálta őt rossz színben feltüntetni. Magyar azt állította, hogy Vogel havi 5 millió forintot kap, és egy olyan lakásban él, amely Kubatov Gábor Fidesz-alelnök emberének számító, kormányközeli nagyvállalkozó, Vertán Györgyhöz köthető. Vertán hétfőn kérdéseinkre megerősítette, hogy Vogel az ő ingatanában él, tíz éve barátok:

Kapcsolódó cikk Magyar Péter állításaira reagált Vertán György: Vogel Evelin több mint tíz éve a barátom Ahogyan eddig is, most is segíti.

A lap feleleveníti, hogy A Vertán vezette Tigra Zrt. szoros kapcsolatot ápol a Fidesszel. A Fradi egyik fő szponzora – a klub vezetője Kubatov Gábor, aki egyben a Fidesz alelnöke is. A Tigra támogatja Bálványosi Szabadegyetemet is. Vertán cégei bedolgoztak a Fidesz parlamenti frakciójának és a Tigra fejleszti a Fidesz.hu honlapot is.