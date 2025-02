Megtaláltuk Novák Katalin következő nyilvános szereplését

Első pillantásra csend honol mostanában az X-Y Worldwide körül – annál a civilszervezetnél, amely a gyermektelenség elleni küzdelmet tűzte zászlajára, és amelynek társalapítója és vezérigazgatója Novák Katalin, a kegyelmi botrányba belebukott, kirábbi köztársasági elnök. A szervezet közösségi oldala hónapok óta alig mutat életjelet.

A háttérben azonban zajlanak az események – derült ki Stephen J. Shaw, az X-Y Worldwide társalapítója és Novák Katalin közvetlen kollégája bejegyzéséből. A demográfus nemrég büszkén számolt be arról, hogy részt vett az Alliance for Responsible Citizenship (ARC) konferenciáján, és azt is elárulta, hogy Novák Katalin előadóként csatlakozik a rendezvényhez.

Honored to be an ARC Keynote Speaker alongside so many distinguished names, including @KatalinNovak_HU.



I'm delighted that birthrate collapse, the cause, consequences and solutions will be a core part of this year's event. https://t.co/CD0E9HdrIp