Menczer Tamás: Magyar Péterből akkor lesz miniszterelnök, amikor belőlem római pápa

Menczer szerint a dolgot az is nehezíti, hogy ő református és egyébként sem jelentkeztek, hogy egyházfőnek hívnák. „Szóval le fogjuk őt győzni, ahogyan legyőztük az eddigi ellenfeleinket is, és úgy fogjuk legyőzni, és úgy fog eltűnni, úgy fog kipukkadni, mintha soha itt se lett volna” – mondta Menczer Tamás.

Először is milyen emberek ezek? Egy. Kettő, ez az ember bejelentkezett az ország vezetésére. Na, tudják mikor fogja Magyar Péter vezetni az országot? Én egyszer ezt már mondtam, azóta is fenntartom. Belőle akkor lesz miniszterelnök, amikor belőlem római pápa – fogalmazott.

Menczer erről egy videót is megosztott Facebook.oldalán:

Azzal is viccelődött, hogy a Tisza Pártba felvétellel lehet bekerülni.

