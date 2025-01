Mindenki nyert a dombóvári időközi választáson?

„Ma este bebizonyosodott, hogy a Demokratikus Koalícióval számolni kell most, számolni kell egy esetleges előrehozott választáson, és számolni kell 2026-ban is”

„A Mi Hazánk Mozgalom volt az egyetlen parlamenti párt, mely a 2022-es országgyűlési választási eredményéhez képest erősödött a 2024-es választásokra, most pedig tovább növeltük támogatottságunkat”

A Mi Hazánk Mozgalom elnöksége az MTI-hez eljuttatott közleményében arról írt, hogy jelöltjük, Dúró Dóra a párt történetének legjobb eredményét érte el az időközi országgyűlési választáson. Hangsúlyozták, hogy most először végeztek a legerősebb ellenzéki pártként.

Több párt is reagált vasárnap este arra, hogy a szavazatok csaknem kétharmadával Csibi Krisztina, a Fidesz-KDNP jelöltje nyerte az időközi országgyűlési képviselő-választást a Tolna vármegyei 2-es számú, dombóvári választókerületben.

A pártok közleményeiből akár azt is hihetnénk, hogy több győztest is hirdettek.

