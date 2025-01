Nagyszabású hadgyakorlat lesz ősszel Magyarországon

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

A NATO-tagság eddig megkérdőjelezhetetlen fontosságú volt Ukrajnának, Oroszország számára viszont kizárt bármilyen tárgyalást a békéről már ennek emlegetése is. Ukrajna ENSZ-megbízottja azonban most más húrokat pendített meg.

Ezért a Katonai Bizottság ülésén a 32 NATO-tagállam mellett 27 partner katonai vezetői is részt vettek. Utóbbiak a világ minden tájról érkeztek, Új-Zélandtól és Japántól kezdve Kataron, Tunézián és Algérián át Azerbajdzsánig.

Böröndi Gábor beszámolt arról is a NATO-tagállamok vezérkari főnökeinek kétnapos tanácskozásán, hogy Magyarország nagyszabású gyakorlatot tart idén ősszel, hogy felmérje az ország ellenállóképességét, a társadalmi rezilienciát és a katonai válságreagáló képességet.

A Székesfehérváron települt NATO vezetési elem teljes műveleti készenléte, valamint az idei Adaptive Hussars 25 gyakorlat is garancia arra, hogy Magyarország az észak-atlanti szövetség tagjaként mindent megtesz a keleti szárny védelme érdekében – mondta Dr. Böröndi Gábor vezérezredes a NATO Katonai Bizottsága brüsszeli ülését követően.

