Nem panaszkodhat az RTL, bejött az új fegyver

Érdekesség, hogy ugyanakkor a 18-49 évesek korcsoportjában a kép teljesen megfordult, és az X-Faktor ezúttal is toronymagasan nyerte a szegmenst, és 349 ezres nézőszámával, valamint 30,8 százalékos közönségarányával nagyon megelőzte az összes kihívót.

Ezúttal is a hétvégéig kellett várni az igazán kiemelkedő nézettségekre. Szombaton az X-Faktor 747 ezres közönségével a teljes lakosság körében alulmaradt a milliós nézőszámtól éppen csak elmaradó Sztárban sztár All Stars által hozott 997 ezertől. Ez utóbbi egyébként a hét legjobbja lett a kategóriában, így a TV2 ennek a győzelemnek örülhetett.

Az autósport szerelmeseinek is akadt érdekesség, ugyanis a száguldó cirkusz az Egyesült Államokba érkezett, a futam a Ferrari színeiben versenyző Charles Leclerc győzelmével zárult, ezt 354 ezren nézték.

Ezúttal egyáltalán nem panaszkodhattak a sportrajongók, hiszen több olyan esemény is akadt, amely felkerült a nézettségi toplistára:

A program második felében az RTL szerelmes gazdái húzták be a győzelmet, hiszen a Házasodna a gazda átlagosan 384 ezer nézőt érdekelt, szemben a visszatérő Rich Kids Hungary – Kőgazdag fiatalok 235 ezer fős közönséget tudott felmutatni.

Egyelőre a kezdés a hírességek játékának sikerült jobban, hiszen a teljes lakosság körében 583 ezer fős átlaggal mutatkozott be, szemben a rivális által elért 508 ezressel. A kereskedelmi szempontból kiemelten fontos, 18-49 évesek korcsoportjában hasonló tendencia mutatkozott, hiszen itt az RTL-es adás 210 ezer nézőt vonzott átlagosan 21,8 százalékos közönségarány mellett, míg a TV2 műsora átlagosan 156 ezer főt és 16,9 százalékos közönségarányt hozott.

