A Nézőpont Intézet szerint nem lenne kérdéses a Fidesz győzelme

Kapcsolódó cikk Lázár János is elismerte, hogy komoly ütést kapott a Fidesz Magyar Pétert pedig nem lehet félvállról venni – mondta a miniszter.

Megjegyezték, hogy a következő 16 hónap még sok fordulatot hozhat és minden választási eredménybecslés több változóval dolgozik, azonban a fenti adatok alapján kijelenthető, hogy egy most vasárnap tartott választáson a Fidesz győzelme biztosra vehető lenne.

Úgy folytatták, hogy a teljes képhez az is hozzátartozik, hogy a „legvalószínűbb listás eredmény” százalékos arányai nem azonosak a parlamenti mandátumeloszlással, hiszen a magyar választási rendszerben kulcsszerepe van az egyéni választókerületeknek. A Nézőpont Intézet ezért modellezte, hogy a szavazóköri szintű választástörténeti trendeket és az új választókerületi határokat figyelembe véve, hogyan alakulna „most vasárnap” egy feltételezett országgyűlési választás után a mandátumeloszlás.

A kutatás alapján elmondható, hogy november óta a polarizáció tovább nőtt, amelynek a Fidesz (+1 százalékpont) és a Tisza (+3 százalékpont) is haszonélvezője.

Az összes többi párt az 5 százalékos küszöb alatt maradna, így a hónap vesztesének tűnő Mi Hazánk (4 százalék) és a Kétfarkú Kutya Párt (3 százalék) is – fűzték hozzá.

A Nézőpont Intézet decemberi felmérése szerint a Fidesz-KDNP legvalószínűbb listás eredménye 47 (2,6 millió szavazó), a Tisza Párté 37 (2,1 millió szavazó), míg a DK-listájáé 5 százalék lenne „egy most vasárnapi választáson”.

Ezer embert kérdeztek meg telefonon, és az eredménynek Orbán Viktor kormányfő is örülhet Fotó: Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A Nézőpont Intézet legvalószínűbb listás választási eredménybecslése alapján „most vasárnap” a Fidesz a listás szavazatok 47, a Tisza a 37 százalékát szerezné meg, amely – az új választókerületekkel végzett modellezés szerint – hárompárti parlamenthez vezetne. A Fidesz ismételt győzelme sem lenne kérdéses: az összes mandátum 61 százalékát kapnák meg a kormánypártok —számol be róla az MTI.

Az új választókerületeket is modellezték — a parlamentben 61 százalékos Fidesz többség alakulna ki, ez sem kérdéses.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!