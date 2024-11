Orbán Balázs doktorija: megvan, mikor szólalhat meg a politikai igazgató?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is!

Magyar Péter lenne jobb a gödörben lévő magyar gazdaságnak vagy Orbán Viktor? Nem lesz baj abból, hogy a nyugdíjmegtakarításokat ingatlancélra is el lehet költeni? Online Klasszis Klub élőben Felcsuti Péterrel!

Rácz András Oroszország-szakértő alaposabban is megvizsgálta Orbán doktoriját, és három fő problémát tárt fel, erről korábbi cikkünkben részletesen írtunk:

Rácz András mutatta be az újabb érdekes körülményt.

Kapcsolódó cikk Kínos: Orbán Balázs doktorija egyre messzebbről bűzlik Rácz András mutatta be az újabb érdekes körülményt.

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk komoly visszhangot váltott ki, hogy Orbán Balázs, a Miniszterelnökség politikai igazgatója az ELTE jogi karán készül megvédeni doktori disszertációját. A folyamat különösen azért váltott ki érdeklődést, mert Orbán értekezésének témája – A szabad mandátum és a nemzeti szuverenitás alkotmányjogi összefüggései – a jelen politikai helyzetben áthallásos, valamint az egyetemi doktori tanács szokatlanul megosztott döntése (5 igen, 2 nem és 1 tartózkodás) is felkeltette a figyelmet.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!