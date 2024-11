„Orbán környezetében idegesség tapasztalható” – a Fidesz húzása a nemzetközi sajtót is megmozgatta

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A cikk arra is kitér, hogy a Magyar Péter jelenleg vidéki köúton van, és bár egy lehallgatási botrányban – amelybe volt barátnője is belekeveredett – érintett, ez eddig nem okozott neki olyan súlyos károkat, mint ahogyan azt várni lehetett – mondta Hermann Veronika, az ELTE újságírás tanára.

A Tagesspiegel felidézi, hogy a Fidesz 2010 óta van hatalmon, „korábban is többször módosította a választási törvényeket a választások előtt, hogy előnyt biztosítson magának. Ilyen lépés volt például a szomszédos országokban élő etnikai magyarok választójogának megadása, a választókerületek határainak átrajzolása és a fiktív lakóhelyek bejegyzésének szankciómentessé tétele.”

Nekik lejt a pálya, de ők is döntenek róla Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A hír eljutott a nemzetközi sajtóba is. A német Tagesspiegel a dpa hírügynökségre hivatkozva felidézi, hogy a módosítások értelmében Budapesten a jelenlegi 18 helyett csak 16 egyéni választókerületi mandátumot osztanak ki. Ezzel szemben Pest megyében a mostani 12 helyett 14 mandátumot lehet elnyerni.

A változtatások Pest vármegyében is növelik a választókerületek számát 12-ről 14-re, továbbá Fejér és Csongrád-Csanád vármegye beosztása is módosul. A javaslatot a parlament igazságügyi bizottsága kedd délelőtt tárgyalja, miközben a bizottsági tagok csak hétfő este kapták meg a 65 oldalas dokumentumot.

A parlament Igazságügyi Bizottsága – illetve annak kormánypárti többsége – nyolc igen és három nem szavazattal elfogadta a választási törvények módosításáról szóló törvénycsomagot. A képviselők a javaslatot mindössze az előző este kapták kézhez, és a bizottsági döntést követően azt benyújtották az Országgyűlés elé. A módosítás értelmében a fővárosban az eddigi 18 helyett 16 választókerület lesz, vagyis két egyéni képviselővel kevesebb jut be az Országgyűlésbe, ami érzékenyen érintheti az ellenzéket, mivel 2022-ben 18-ból 17 körzetet ők nyertek.

