Orbán Viktor: Brüsszel elvenné a 13. havi nyugdíjat

„A közvélemény most ismeri meg az adatokat, de a kormány a nyers adatokat is ismeri. Amikor akkor beszéltem, hogy repülőrajt, akkor én ismertem ezeket a számokat és adatokat” – mondta Orbán Viktor péntek reggeli rádióinterjújában a legfrissebb gazdasági adatokkal kapcsolatban, melyről az Index számolt be.

A miniszterelnök hozzátette, hogy érdekes összefüggések lehetnek, és szerinte Donald Trump győzelme is benne van ebben, hiszen az ő győzelme azt jelenti, hogy a háborúnak biztosan vége lesz.

Korábban arról volt szó, Donald Trump 24 óra alatt békét teremt

Fotó: MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Fischer Zoltán

Az idei évben ez az amerikai hátszél dagasztani fogja a magyar vitorlákat is a gazdaságban – fogalmazott, kiemelve, hogy jelentős része a közvéleménynek cinikusan reagál az adatokra. A kormányfő szerint nagyon sok pénz van a magyar gazdaságban, sok ember egy halom pénzhez fog most jutni az állampapírok által. Szerinte a cinizmus kikerülése fontos, és hogy mozgásba hozzák a pénzeket. „Ha ezt sikerül elérni, akkor fantasztikus évet tudunk csinálni” – mondta.

A miniszterelnök szerint nem lesz egyenletes a növekedés, inkább a harmadik és negyedik negyedévben lesz jelentős, és reméli, hogy a 2026-os évben is folytatódik majd.

Az embereknek van megtakarításuk, csak nem akarják mozgásba hozni, mert a háború miatt bizonytalannak látják a világot, ezért volt fontos az amerikai elnökválasztás – fogalmazott, hozzátéve, a középosztálynak szélesednie kell, a szegénység ellen ez a legjobb védekezés.

Orbán Viktor arról is beszélt szerinte Brüsszel azt akarja, vezessék ki a 13. havi nyugdíjat, „de mi megvédjük, és én ragaszkodom hozzá a nyugdíjasok és a lendület miatt is” – mondta az 500 milliárd forintos költségvetési tételről. Szintén Brüsszelt okolja a német helyzetért, úgy véli, bevezettek egy büntetővámot a kínai autókra, de erről megmondták, hogy ez rossz lesz nekik. A német migrációs politikai váltással párhuzamosan azt is megjegyezte, eljön majd az a pillanat is amikor, Németország a gazdaságban is fel fog lázadni.

Az Oroszországra alkalmazott uniós és amerikai szankciókat a kormányfő úgy értékelte, egész más a két lépés logikája, az egyik háborús, a másik nem.