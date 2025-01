Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Hozzátette: a belgrádi megbeszélésen szó lesz a magyar-szerb kétoldalú kapcsolatokról is; a két ország gazdasági, közlekedési, védelmi együttműködéséről.

A munkalátogatás legfontosabb témája a két ország, illetve a térségünk energiaellátásának biztonsága, amelyet az elmúlt időszakban több súlyos kihívás is ért, így az amerikai olajszankciók, illetve az ukrán lépések az orosz gáztranzit megakadályozására – mondta Havasi Bertalan.

