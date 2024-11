Orbán Viktorék brüsszeli székhelyét felújító cég nyerte el a Tamási Gyógyfürdő felújítását

2021 novemberében gyulladt ki a tamási termálfürdő tetőszerkezete. A fürdőben délután 4 óra környékén észleltek füstöt, amikor még javában tele volt vendégekkel az épület. Szerencsére mindenki időben kijutott, senki nem sérült meg köszönhetően annak, hogy az oltásban 6 gépjárműfecskendővel csaknem 40 tűzoltó vett részt.

Azóta kiemelt projektként kezelik a városban, hogy a gyógyfürdő ne csak a leégett részeken, hanem a korábban is felújításra szoruló területeken is megújuljon. Idén áprilisban ki is hirdették, hogy a tűz miatt felújításra kiírt közbeszerzést a gödöllői Denco Kft. nyerte el csaknem 1 milliárd forint körüli értékben, egész pontosan 867,918 millió forintért. A cég neve ismerősen csenghet, hiszen csak tavaly több, mint 20 közbeszerzést nyert el a cég, többek között az Egri Főegyházmegyéét, aminek köszönhetően nettó 2,2 milliárd forint közpénzből építheti fel a körömi Szent II. János Pál Katolikus Általános Iskola új épületét és tornatermét.

Most pedig a Tamási Gyógyfürdő korszerűsítésre kiírt közbeszerzésre találták meg a nyertes két céget, a Kliton Kft.-t és a Laterex Építő Zrt.-t. A beruházás összege közel 4 milliárd, egész pontosan nettó 3 945 198 851 forint.

Így kormánytámogatással közel 5 milliárdért újul meg a fürdő.

A napokban, október 29-én aláírt szerződés értelmében az építési engedélyezési tervektől kezdve a kivitelezésig minden a két cég feladata. Többek között rájuk vár a strandépületek átalakítása, az étterem kibővítése, egy új 33 méteres medence építése, a meglévő medence 25 méteresre való átalakítása valamint új termálmedence építése, – amihez vadonatúj termálkutat is fúrnak (300-500l/perc várható vízhozammal), – a fedett fürdőépület melletti kültéri medence megújítása, a meglévő strand- és gyermekmedence felújítása, új csobbanómedencék építése az új csúszdaparkhoz, parkolóhelyek és térvilágítás kiépítése, pihenőpadok elhelyezése, a teljes strand területének komplex akadálymentesítése – hogy csak már munkálatot említsünk.

A pályázat szerint „cél a kornak megfelelő, modern technológiákon alapuló, élhető, fenntartható létesítmény létrehozása”.

A tavaly egy NAV-végrehajtást is túlélő vácszentlászlói Kliton Kft. nettó árbevétele 2023-ban óriást ugrott, hiszen az Opten adatai szerint 2022-ben 935 millió forintos forgalmat könyveltek el, de tavaly már 2,4 milliárd forintot. (Mindezt úgy, hogy 2019-ben még mindössze 201 millió forintos árbevétele volt a cégnek). Ennek köszönhetően az elmúlt évek legjobb nyeresége, 291 millió forint maradt a Kliton Kft. tulajdonosainak zsebében.

Érdekesség, hogy cég egyik résztulajdonosa éppen annak a Jankovich Henrik Lászlónak fia, aki a tavaszi közbeszerzést elnyerő Denco Kft. tulajdonosa.

A másik cég Brüsszelben is felújít

A budapesti Laterex Zrt. sem panaszkodhat. A 2019-es 13,2 milliárdos nettó árbevételét sikerült 2023-ban 41 milliárdra feltornásznia, ami 7,4 milliárdos profitot eredményezett.

Nem is csoda, hiszen a jelentős, 1 milliárd forintos törzstőkével rendelkező cég kapta meg például a magyar kormány Brüsszelben, a belga miniszterelnöki hivatallal átellenben vásárolt szép nagy saroképületének a felújítását 2,1 milliárd forintért.

A cég onnan is lehet sokaknak ismerős, hogy többször is dolgozott már együtt Mészáros Lőrincékkel. A ZÁÉV-el együtt építették fel a Veresegyházi Katolikus Gimnáziumot, és közösen húzták fel a városban a Szentlélek templomot is. De a debreceni Latinovits és Csokonai Színházak felújítása is hozzájuk kötődik, vagy a tatai Eszterházy-kastély 1,7 milliárdos felújítása.

A cég tulajdonosa a Prigomen Holding Kft., aminek többségi tulajdonosa a G-Hold-Invest Kft.-n keresztül a Gerencsér család. Idén egyébként építményüzemeltetésre alapítottak közös vállalkozást a WHB Befektetési Kft.-vel, miután a Dunakeszi Diáknegyed felépítése után úgy döntöttek, hogy szorosabban is együttműködnek Paár Attila és a Gerencsér család cégcsoportjai.

A Latarex Zrt.-ről azt is tudni lehet, hogy a felcsúti akadémia egyik bőkezű támogatója volt, amikor a cég 2017-ben a költségvetés helyett 22 millió forintot inkább a felcsúti utánpótlásnevelés javára fizetett be.