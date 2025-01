Példátlan, ami Rogán Antallal történt – így üzennek Orbán Viktornak

Tábor Áron arra is felhívta a figyelmet, hogy bár Donald Trump jó kapcsolatot ápol Orbán Viktorral, a szankció visszavonása hosszabb folyamat lehet, amely az amerikai Pénzügyminisztérium javaslatára történik, és magas szintű politikai döntést igényel.

Tábor szerint Rogán nemcsak saját korrupciós ügyei miatt került a középpontba, hanem mert „egy személyben reprezentálja a korrupciós és jogállami problémákat”, amelyek miatt az Európai Unió is fellépett Magyarországgal szemben.

Példátlan eseményként értékelte Tábor Áron Amerika-szakértő, hogy az Egyesült Államok szankciós listájára egy EU- és NATO-tagország vezető politikusa is felkerült, erről a 444.hu írt. Korábban ugyan volt példa arra, hogy politikához közel álló személyek, például bolgár, szlovák és lett üzletemberek szerepeltek a Magnitsky-listán, de uniós tagállam politikusát eddig nem érintett hasonló szankció.

