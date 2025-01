Pezsgőt bonthat Rogán Antal: 2024-et is elbukta az RTL a TV2-vel szemben

A 2024-es év a nézettségi adatok szempontjából is emlékezetesen alakult.

Ráadásul nem csak a nyert főműsoridős esték számát tekintetve maradt alul az RTL, de a közönségarány szempontjából is, és mindezt minden fontosabb korcsoportban, tehát 18-49-ben, 18-59-ben és 4+ korcsoportban is, ráadásul főműsoridőben és egész napon egyaránt.

A 2024-es év lezárultával megérkező adatokból kiderül: az RTL képtelen volt visszakerülni a piacvezető pozícióba, és 2023 után 2024-et is elvesztette a nézők figyelméért folytatott versenyben, írja a Media1.

