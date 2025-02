Luxuscikkek a politikusoknál: a drága órákról hallgatnak, de ezeket bevallották

Az Országgyűlésben ülő honatyák közt akadnak olyanok, akik egyáltalán nem vetik meg a luxust, erről pedig vagyonnyilatkozataikban is kénytelenek elszámolni, így évről évre kiderül, milyen különleges vagyontárgyak pihennek a feltüntetett (és a nem feltüntetett) ingatlanokban. Mielőtt azonban részletesen is összefoglalnánk azt, hogy mikre bukkantunk a 2024-es nyilatkozatokban, próbálja ki magát – avagy ön szerint melyik képviselőkhöz köthetők az alábbi luxustárgyak?

Ha helyes válaszokat adott, ezúton is gratulálunk, ha pedig esetleg eltévesztette volna: Szász Endre festménye Kocsis Máté vagyonnyilatkozatában szerepel, Novák Elődnek eredeti huszárkardja van, Nagy István a kormány lelkes méhésze, Lázár János pedig nem tüntetett fel porcelánkészletet a nyilatkozatában.

Képzőművészeti alkotások és könyvek

A legtöbb nyilatkozatban előforduló más jellegű ingóság egyértelműen a házikönyvtár volt, ezen a téren pedig egy volt miniszter, Fazekas Sándor volt az abszolút bajnok, ugyanis a saját bevallása szerint is folyamatosan bővülő házikönyvtára már 9300 kötetnél jár. Akadt olyan képviselő is, aki kifejezetten egy témára építette fel könyvgyűjteményét, a DK-s Sebián-Petrovszki László kifejezetten politikai és politológiai témájú kiadványokat gyűjt, számszerűsítve már több mint 2700 darabot.

Különböző képzőművészeti alkotások, így festmények, szobrok, grafikák és plasztikák tulajdonosának összesen 13 képviselő mondta magát, ide tartozik Kocsis Máté fentebb már említett festménye is. Szintén nem mindennapi a Dúró Dóra és Novák Előd által is bevallott Horthy-szobor, míg Tessely Zoltán fideszes képviselő egy igazán extra ajándékban örülhetett, ugyanis megajándékozta valaki egy imádkozó Szűz Mária mellszoborral.

Az LMP-s Ungár Péter egy Zámbó István festményt kapott ajándékba még 2021-ben – a kortárs magyar zenész és művész alkotásai például a Magyar Nemzeti Galériában is megtalálhatók.

A méregdrága órák nem fértek be a nyilatkozatba

Még mindig nincsen nyoma a méregdrága karóráknak

Ahogy arról tavalyi cikkünkben is írtunk, bár több képviselőn és miniszteren lehet rendszeresen rendkívül drága karórákat látni, ezek feltüntetése a vagyonnyilatkozatokban továbbra sem tartozik erősségeik közé: 2024-ben is mindössze hárman vallottak erről. A fideszes Láng Zsolt konkrét típust nem, csak órákat nevezett meg, párttársa, Nyitrai Zsolt viszont ismét feltüntette, hogy egy 1942-ből származó Breitling kronográf tulajdonosa, amelyet 2006-ban vásárolt meg. Szintén egy Breitling darabot visel az MSZP-s Vajda Zoltán is, ajándékba kapta 2005 környékén.

Bútorok

A legkülönlegesebb bútor tulajdonosa nem más, mint Lázár János, aki Gróf Széchenyi Zsigmond karosszékét tüntette fel vagyonnyilatkozatában. Antik bútorai azonban nemcsak az építőipari és közlekedési miniszternek akadtak, hiszen Semjén Zsolt ajándékba kapott néhány darabot, de Tessely Zoltán is beszámolt bútorokról.

Nyitrai Zsolt tovább gyűjtöget

Végül külön szekciót érdemel Orbán Viktor miniszterelnöki főtanácsadója, a kormányzati propagandagépezetet kissé szürreális TikTok-videókkal is megpörgető politikus évről évre bemutatja vagyonnyilatkozatában rendkívül különleges gyűjteményét. Nyitrai így többek közt büszke tulajdonosa Andrássy Gyula és Széll Kálmán leveleinek, de egy dísztőrt is megvásárolt már. A teljes lista így néz ki: