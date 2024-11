Rogán Antal odaszúrt Magyar Péternek

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A felvételen trágár szavak is elhangzanak.

Kapcsolódó cikk Robbant a botrány, kijött a lejárató hangfelvétel Magyar Péterről A felvételen trágár szavak is elhangzanak.

Az ügy azóta tovább gyűrűzött: kiderült, hogy valóban készült Magyar Péterről titokban rögzített hanganyag, amit állítólag korábbi barátnője, Vogel Evelin készített. Az azonban nem nyert bizonyítást, hogy állami titkosszolgálati eszközöket is használtak volna, és az sem, hogy létezne az a „árnyék-titkosszolgálat”, amelyről Magyar Péter beszélt, és amelyet szerinte Rogán Antal irányít.

Az ügy kiindulópontja az, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy másfél héttel ezelőtti sajtótájékoztatóján figyelmeztetett: soha nem látott lejáratókampány készül ellene. Magyar azt állította, hogy az ellene irányuló információgyűjtés során illegális titkosszolgálati eszközöket is bevetettek – emlékeztet a hvg.hu.

