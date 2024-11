Szájer József előbújt, de nem teszi az ablakba, amit kap

Nagyinterjút adott a közéletbe frissen visszatért Szájer József a Telexnek, amelyben hosszasan firtatta a riporter a látszólag kibékíthetetlen ellentétet, amely Szájer magánélete és politikai szerepvállalása között feszül. Az interjút lapunk is szemlézte, de érdemes az egészet elolvasni, mindenképpen tanulságos olvasmány.

Kapcsolódó cikk Szájer József: nem érdemeltem ilyen reakciót, nem kell Orbán Viktor engedélye Eresz sem volt – mondta el a közéletbe a héten visszatért egykori fideszes EP-képviselő, aki az újbóli színre lépéshez nem kért engedélyt a miniszterelnöktől.

Ezt tette Tompos Márton, a Momentum országgyűlési képviselője, illetve Szent-Iványi István, egykori SZDSZ-es politikus is, és mindketten kemény hangú bejegyzésben tették közzé véleményüket.

Tompos szerint a Fidesz „hálóval gyűjti az olyan embereket, akik nagyon nincsenek rendben önmagukkal”, és Szájer esetében is ez a helyzet szerinte.

„Ez a sértettség az interjúban pedig végig érezhető Szájeren, aki sokkal többet haborog a saját magánszférájának megsértésén, mint a saját pártjának melegellenességén. Azzal pedig, hogy úgy is elfogad egy fideszes kifizetőhelyet és tövig nyal be az állampártnak, hogy az pusztán hatalomtechnikai szempontok miatt (értsd: hogy a Doktor Miniszterelnök Úr rajongótábora ne sérüljön) megrágta és kiköpte 30 év közös munka után, Szájer még az ereszes kalandjánál is jobban bizonyítja emberi hitványságát”