Szijjártó Péter felesége most már eladná

A dunakeszi ház bérlője a Kincsem Sziget Közhasznú Nonprofit Kft. volt, amelynek felügyelőbizottságában 2018 és 2020 között Szijjártó-Nagy Szilvia is tagként tevékenykedett. A cég ebben az ingatlanban hozta létre a Varázshíd Tanodát, amely a felzárkóztató nevelés területén nyújtott szolgáltatásokat. Az intézmény elsősorban olyan családok gyermekeit célozta meg, akik már befejezték az óvodai nagycsoportot, de még nem álltak teljesen készen az iskolai életre. A tanoda Facebook-oldala szerint a költözést már nyáron elkezdték előkészíteni, szeptembertől pedig az egyik általános iskola épületében működnek tovább.

Eladóvá vált Szijjártó-Nagy Szilvia, Szijjártó Péter felesége tulajdonában lévő dunakeszi ház. Az ingatlant hét évvel ezelőtt vásárolta, részben banki hitelből, részben pedig az édesapjától kapott kölcsönből. A több mint 540 négyzetméteres ház most a korábbi vételár közel háromszorosáért került a piacra – számolt be róla a 444.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!