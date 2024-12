Tűzoltómunkába kezdett a Fidesz nehogy ráégjen a gyermekgyilkosság-botrány

A Fidesz utolsóként – Magyar Péter, Gyurcsány Ferenc, sőt Jakab Péter után negyedikként – jelentette be, hogy az ügyben törvénymódosítás kell, hogy ne évülhessen el az emberölés, akkor sem, ha fiatalkorú követte el — summázza a HVG.

A 24 évvel ezelőtti Till Tamás-gyilkosság Baján nemcsak a brutalitása, hanem a feltételezett tettes, az akkor 16 éves F. János büntethetősége körüli jogi vita miatt is felháborítja a közvéleményt, a kormánypártok ismét a konkrét ügyre szabott jogi barkácsolás eszközéhez nyúltak, éppúgy, mint februárban a kegyelembotrány utáni államfői jogkör-szűkítésnél — írja a HVG.

