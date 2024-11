Politikai adok-kapok az új körzeti megbízotti iroda körül a VII. kerületben

A környéken élők nyugalma, biztonsága érdekében körzeti megbízotti iroda nyílik az erzsébetvárosi bulinegyedben, a VII. kerüeti Wesselényi utcában – jelentette be a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője kedden sajtótájékoztatón — számol be róla az MTI.

Szentkirályi Alexandra azt mondta: „a kerület bezárta, a kormány pedig újranyitja a körzeti megbízotti irodát a bulinegyedben, az ott élők biztonságának, nyugalmának szavatolása érdekében”.

A rendőröknek éjjel is akad dolga a bulinegyedben

A Wesselényi utca 20-22. szám alatt hamarosan megnyíló körzeti megbízotti irodában hét rendőr lát majd el szolgálatot. Mivel a környéken sok turista száll meg, a rendőrség idegen nyelveket beszélő diszpécserekkel készül a külföldiek bejelentéseire.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, hogy az új körzeti megbízotti iroda egy négyzetkilométeres környezetében 845 vendéglő van, közülük kétszáz éjszaka is nyitva tart. Az előző, tavasztól őszig tartó turistaszezonban, a BRFK és a Készenléti Rendőrség állományából 5574 rendőr látott el szolgálatot a környéken 36 748 munkaórában.

Jelenleg havonta egy nagyobb, a társhatóságok – például az adóhatóság és a katasztrófavédelem – részvételével zajló razziát tart a bulinegyedben a rendőrség a bűncselekmények felderítése, megakadályozása, a közbiztonság megőrzése érdekében. Ehhez járul majd hozzá az új körzeti megbízotti iroda munkája – fűzte hozzá az államtitkár.

Bálint András, a VII. kerületi rendőrkapitányság vezetője elmondta, hogy a kerületi rendőrkapitányság a bulinegyedtől messze, a Dózsa György úton található, ez is indokolja az új iroda megnyitását. A helyszín kijelölése a turisztikai igényekhez alkalmazkodik – tette hozzá.

Az alezredes arról is beszámolt, a környéken jellemző, hogy sütőport árulnak kábítószerként külföldieknek a dílerek, a turistákat gyakran károsítják meg pénzkiadó automatáknál, az Airbnb-lakásoknál, és ugyancsak gyakoriak a besurranásos lopások, magas a garázdaságok, testi sértések száma. Az új irodán dolgozó rendőröknél közvetlenül is panaszt tehetnek a külföldiek és a helyben élők – mondta a rendőrkapitány.

Szentkirályi Alexandra főpolgármester-jelöltként is a változást hirdette

A polgármester másképp látja

A kormány kedden, a kormányrendelet szabta határidő után 157 nappal, egy sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy a Wesselényi utca 20-22. szám alatt fog megnyílni az új „közbiztonsági pont”, 7 rendőrrel. Majd, valamikor. Először is üdvözöljük, hogy több rendőr lesz Erzsébetvárosban, ez pont héttel több a semminél — közölte Niedermüller Péter kerületi polgármester.

A fideszes képviselők azt állították, hogy mi korábban bezártunk egy „közbiztonsági pontot”, és most ők ezt újranyitják. Nehéz kitalálni, hogy mire gondolhattak. 2022-ben ugyanis a Belügyminisztériumhoz tartozó BRFK rezsispórolásra hivatkozva zárta be a Király utcában és a Péterfy Sándorban lévő körzeti megbízotti irodákat, ideiglenesen, néhány hónapra. Az önkormányzatnak ehhez semmi köze nem volt, és a rendőrség szíves tájékoztatása szerint jelenleg is üzemel ez a két iroda. Sőt, egy harmadik is a Kürt utcában — tette hozzá a polgármester.

Niedermüller Péter polgármestert újraválasztották

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője azt állította, hogy a főváros és Erzsébetváros vezetése „erőforrásokat vont” el Belső-Erzsébetvárostól.

Először is: az önkormányzat nem tud rendőröket sem elvenni, sem adni, ez a kormány hatásköre. A Fidesz-kormány pedig nemhogy bővítette volna az állományt, hanem inkább leépítette, hiszen a rendőrség beszámolójából az látszik, hogy 2021-től évről évre kevesebb rendőr, kevesebb ideig teljesít szolgálatot Erzsébetvárosban. Ezzel szemben mi, csak idén 88 millió forinttal támogatjuk a rendőrséget, és még szolgálati lakásokat is biztosítunk számukra. Vagyis mi pótoljuk azokat a forrásokat, amelyeket a kormány nem ad meg a nekik.

Remélem, hogy az új rendőrségi pont minél hamarabb hatékonyan elkezd üzemelni, ugyanis a 2023-as statisztikán van mit javítani. Továbbá a kerületi rendőrség, ahogyan eddig is, úgy a jövőben is számíthat a támogatásunkra — hangsúlyozta Niedermüller Péter.