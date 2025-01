Újabb vagyonnyilatkozati eljárásokat indít a DK

Vagyonnyilatkozati eljárást kezdeményezett a DK Rogán Antal ellen – most kiderült, hogy mekkora realitása van a javaslatnak.

A lap szerint a közismert fideszes publicista, Bayer Zsolt több vadat ejtett ugyanazon a namíbiai szafarin, mivel impala mellett varacskos disznót, kék gnút és gazellát is ejtett 2650 dollár értékben, trófeájukat pedig Magyarországra szállíttatta. Bayer egy másik alkalommal gazdagabb zsákmányra tett szert namíbiai kiruccanása alkalmával, akkor 3390 dollárnyit lőtt össze a lap szerint, többek között nyársasantilop-trófeájával lett gazdagabb.

Semjén Zsolt ellen is vagyonnyilatkozati eljárást szeretne a DK Fotó: MTI

