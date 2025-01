Uniós diplomata: Budapest a tűzzel játszik

A tárgyalások bizonytalansága a pénteki zárt ajtós nagyköveti ülés után is fennmaradt, mivel a magyar képviselő nem tisztázta Budapest álláspontját, és további követelésekkel állt elő az energiaügyi politikával kapcsolatban.

A kormány összekapcsolta a szankciók ügyét Ukrajna nemrég bejelentett döntésével, amely szerint Kijev leállítaná az orosz gáz Magyarországra történő tranzitját. Orbán szerint az EU-nak foglalkoznia kell a közép-európai országok energiaellátási problémáival is.

Brüsszelben egyre nagyobb az aggodalom amiatt, hogy Orbán Viktor éles bírálatai az Oroszország elleni szankciókról valós vétóba torkollhatnak a jövő héten, írta meg az Euronews . Az Európai Unió 2022 februárja óta átfogó korlátozásokat vezetett be Moszkva ellen az energiára, technológiára és pénzügyekre vonatkozóan, valamint 210 milliárd eurónyi orosz vagyont fagyasztott be. Ezek a szankciók január 31-én járnak le, és meghosszabbításukhoz egyhangú döntés szükséges, erről korábban már írtunk:

