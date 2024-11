„Utolsó, gyáva népség” – kiakadt az ellenzék Budapest választási atombombája miatt

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

„A Fidesz hatalma megtartása érdekében teljesen átrajzolná a vàlasztási körzeteket és hogy bent tartsa az Országgyűlésben a számára fontos ellenzéki pártokat, a bejutási küszöböt is lejjebb szállítaná.”

„Ráadásul ahhoz sem volt bátorságuk ezeknek a gerinctelen diktátoroknak, hogy normál menetben nyújtsák be a módosítást: az Igazságügyi bizottság adja be a kormány helyett. Utolsó, gyáva népség.”

Szabó Tímea, Óbuda-Békásmegyer országgyűlési képviselője, a Párbeszéd – Zöldek elnökségi tagja, szintén hevesen reagált : „Tegnap este 11-kor (!) kaptuk kézhez a választási törvény legújabb, 60 oldalas fideszes módosítását, amit ma délelőtt 11-kor (!) tárgyal a bizottság! Durva bosszú készül Budapest ellen!” Szabó kiemelte, hogy a javaslat „18-ról 16-ra csökkenti a budapesti körzetek számát, így a főváros közel 2 milliós lakossága durván alul lesz reprezentálva a parlamentben”. A politikus szerint ez „teljes gerrymandering”, amely a választókerületek szándékos, politikai előny megszerzésére irányuló átrajzolását jelenti. Bírálta a benyújtás módját is:

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke szintén kemény szavakkal illette a tervezetet. „A Fidesz választási atombombát kíván ledobni Budapestre” – mondta, hozzátéve, hogy a javaslatot „a Fidesztől megszokott, sunyi módon” nyújtották be. Gyurcsány szerint a törvénymódosítás célja, hogy „a Fidesz és Orbán számára bevehetetlennek tűnő Budapest politikai erejét gyengíteni, megtörni akarják”.

Gyurcsány Ferenc szerint is atombombáról van szó Fotó: MTI

A fővárosból kettővel kevesebb egyéni képviselő juthat be az Országgyűlésbe.

A budapesti választókerületek átrajzolására vonatkozó javaslat nagy felháborodást váltott ki az ellenzéki politikusok körében. A tervezet szerint a jelenlegi 18 egyéni választókerület helyett 16 maradna, ami a főváros parlamenti képviseletének csökkenését eredményezné. Hétfő délután, kedd délelőttre hívták össze a KDNP-s Vejkey Imre vezette parlamenti igazságügyi bizottságot, amelynek ülésén a választási törvény módosítása is napirendre került.

