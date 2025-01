Vége a nyaralásnak, hazafelé vette az irányt Orbán

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a politológustól!

Közlése szerint Orbán ma érkezik haza Magyarországra. Ha kormányülést talán még nem is hív össze, arra bizonyára ügyel majd, hogy a szokásos, péntek reggeli kossuthrádiós interjúja meglegyen. A jövő hetet pedig, mint megtudtuk, nem nagy barátja, Donald Trump elnöki beiktatásán való részvétellel kezdi – nem is kezdheti, hiszen nem hívták meg –, hanem az uniós elnökségét értékeli, Budapesten.

Arról, mennyire nem szokatlan, hogy egy állam- vagy kormányfő hosszabb nyaralásra (telelésre) megy, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár számolt be .

Mindenesetre kapott hideget-meleget, amiért pont ilyen feszült helyzetben ment el kikapcsolódni a magyar kormányfő. Pedig elutazásakor még nem is pattant ki Rogán Antal botránya, vagyis az, hogy az Egyesült Államok szankciós listára tette Orbán kabinetfőnökét, propaganda- és titkosszolgálatokat felügyelő miniszterét.

Nagy port vert fel idehaza, hogy az új évet Orbán Viktor egy indiai nyaralással kezdte – saját bevallása szerint kipihenvén a féléves EU-s elnökség okozta fáradalmakat –, ahová felesége mellett a két kisebbik lányát is magával vitte. Voltak találgatások arról, hogy orvosi kezelés volt-e a fő cél és hogy maga a miniszterelnök vagy Lévai Anikó részesült-e keleti terápiában (ajúvédában), de ezeket Orbán cáfolta.

