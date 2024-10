Vége a száguldozásnak Budapesten, sebességmérő kamerák tucatjait telepítették

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Ugyanakkor a rendőrök továbbra is végeznek sebességellenőrzés járművekből és állványról is – fűzte hozzá.

Ugyanakkor – folytatta – nyitottak további sebességmérők kihelyezésére is; ennek lehetőségét fél év múlva vizsgálják meg a rendőrség közreműködésével. További céljuk a sebességhatárok csökkentése a főváros egyes útszakaszain.

A Fővárosi Önkormányzat 26 sebességmérő kamerát telepített Budapesten, amelyek október 30. szerdától kezdik meg a működésüket – jelentette be a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója hétfőn Budapesten.

