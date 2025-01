Vona Gábor: Valaki itt nem mond igazat

Tisztelt Nagykövet úr! Kérem, az ügy egész országot érintő jelentőségére tekintettel tárja a nyilvánosság elé, hogy a foganatosított intézkedések érintenek-e Rogán Antal tulajdonában álló javakat, és ha igen, pontosan milyeneket. Arról is szíveskedjen tájékoztatást adni, hogy amennyiben ilyen visszaélésekről van tudomása, keresett-e meg hatóságokat az ügyben. Ezen felül az egész ügy hatósugarát döntő módon világítaná meg, ha kiderülne, kik voltak azok a magas rangú kormányzati tisztviselők, akiket ugyan a tiltás nem érint, de Nagykövet úr szavai szerint korrupciós visszaélésekkel érintettek? Tisztában vagyunk a diplomácia szabályai és egy adott ország belügyei közötti határvonalakkal, de az Önök által felvetett téma súlyossága megkívánja, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba. Mint szövetséges államok, nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen hullámokat vetett botrányban, ne történjen meg minél hamarabb az érdemi tisztázás, és hogy egy ilyen intézkedés kiváltó oka homályban maradjon. Egyúttal szeretném tájékoztatni arról, hogy az ügy kapcsán lezajlott már egy tüntetés, a legfőbb ügyészhez feljelentés történt és az országgyűlés mentelmi bizottsága is foglalkozni fog a kérdéssel.

„Az Önök által a múlt héten napvilágra hozott információk arra engednek következtetni, hogy Rogán Antal miniszter az Egyesült Államokban vagyonnal vagy vagyonelemekkel rendelkezik. Ugyanakkor a vonatkozó hazai jogszabályok értelmében a miniszter nyilvános vagyonnyilatkozatot tett, amelyben ilyen vagyonelemeket nem jelölt meg. Valaki tehát nem mond igazat. Az érintett és a kormány szerint az Ön nyilatkozata csupán egy személyes bosszú. Ez a súlyos ellentmondás több kérdést is felvet ”- teszi hozzá Vona Gábor.

A Második Reformkor vasárnap tüntetést tartott Rogán Antal lemondásáért, most pedig Vona Gábor közzétette David Pressmannek és az Amerikai Nagykövéghez intézett nyílt levelét.

