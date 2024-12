A 13. havi nyugdíjjal indul az újabb nemzeti konzultáció, amiben a nyugdíjasoké a szó

Újabb konzultáció indult hétfőn, de ezt nem a kormány, hanem a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (Nyuszet) kezdeményezte, nemcsak az időseket érintő témákban – tudta meg a Népszava a hét

érdekképviseleti szervezetet tömörítő tanács soros elnökétől, Papp Katalintól. Január közepéig várják vissza a kérdőívet.

A 13+1 kérdésre adott válaszok eredményét nyilvánosságra hozzák, illetve megküldik a Miniszterelnöki Kabinetirodának, valamint a pártoknak és a civil szervezeteknek is. A kabinet jelenleg is futó nemzeti konzultációjában egyetlen kérdés érinti a nyugdíjak ügyét, és azzal is Brüsszel ellen hangolják az

embereket. Az íven a kormány kérdésbe fogalmazva azt állítja: Brüsszel követeli a magyar kormánytól, hogy szüntesse meg a tizenharmadik havi nyugdíjat. Erről azonban nincs szó. Magyarország Brüsszelben

vállalta, előkészíti a nyugdíjrendszer reformját azért, hogy közép- és hosszú távon az ellátás fenntartható

és méltányos legyen.

Az idén májusban publikált brüsszeli országjelentés szintén a fenntarthatóságot kéri számon a kormányon, de nem tesz említést a tizenharmadik havi nyugdíjról. Mivel a Nyuszetnek arra nincs pénze, hogy mindenkit levélben keressen fel, a kérdéssort első körben a körülbelül 300 ezer tagjuk kapja meg e-

mailben. Mindenkit arra kérnek, ajánljanak olyan ismerősöket, akik szerintük szívesen részt vennének az akcióban. A konzultációs kérdőívért bárki jelentkezhet a [email protected] címen. Az adatvédelmi

szabályokat szigorúan veszik: nevet, címet és más adatot nem tárolnak majd.