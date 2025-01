Áll a bál a digitális állampolgárság miatt

Végül a szakszervezet a folyamatos szakmai konzultáció és érdekegyeztetés szükségességét is kiemelte, a tervezéstől a bevezetésen át az ellenőrzésig. A PDSZ célja, hogy a digitális átállás a köznevelésben dolgozók számára átlátható és támogató keretek között valósuljon meg.

A digitális átállás támogatása érdekében a szakszervezet oktatási és támogatási eszközöket is fontosnak tart, például közérthető tájékoztató videókat és a 0-24 órás ügyfélszolgálat elérhetőségét. A PDSZ szerint az ügyintézéshez kapcsolódó költségeket, például az internet-hozzáférést vagy a szükséges eszközöket állami forrásból kellene finanszírozni.

A PDSZ technológiai és jogi garanciákat is kér, például az elektronikus kézbesítési rendszer folyamatos ellenőrzését és jogorvoslati lehetőségek biztosítását esetleges rendszerhibák esetén.

A követelések között szerepel, hogy a köznevelésben dolgozók továbbra is választhassák a papíralapú dokumentumok kézbesítését, különös tekintettel az idősebb vagy hátrányos helyzetű munkavállalókra.

A PDSZ is határozatot hozott.

