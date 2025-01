Ezt sem teszi zsebre Lázár János: múltkor kiégett, kisiklott, most túlfutott

Az eset helyszíni vizsgálatának ideje alatt szünetel a vonatforgalom a Fót és Csomád között, az érintett szakaszra pótlóbuszokat szervez a vasúttársaság. A Budapest–Veresegyház–Vác vonalon 20–40 perccel hosszabb eljutási időkre, Fót és Csomád között pótlóbuszos közlekedésre, esetenként rövidebb szakaszon közlekedő vagy kimaradó vonatokra is számítani lehet hétfő délután – áll a közleményben, amit az MTI ismertetett.

